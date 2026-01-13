Uppgifter: N’Golo Kanté nära ny klubb

N’Golo Kanté, 34, kan lämna Al-Ittihad.

Mittfältaren uppges vara i förhandlingar med Fenerbahce.

Det rapporterar tidningen L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

N*Golo lämnade England med två Premier League-titlar på sitt cv sommaren 2023. Fransmannen kritade på för saudiska Al-Ittihad på ett kontrakt som löper ut i sommar.

Enligt den franska tidningen L’Equipe är fransmannen nära att göra klart med den turkiska storklubben Fenerbahce. Istanbul-klubbens representanter ska ha rest ner till Saudiarabien för förhandlingar med spelaren. Tidningen gör gällande att Kanté lockas av Fenerbahce för att ha en chans att slå sig in i Frankrikes VM-trupp i sommar.

Kanté har tidigare representerat Chelsea och Leicester City där han tagit en Premier League-titel med både. Mittfältaren var även med och vann VM 2018 med Frankrike.