Uppgifter: N’Golo Kanté nära ny klubb
N’Golo Kanté, 34, kan lämna Al-Ittihad.
Mittfältaren uppges vara i förhandlingar med Fenerbahce.
Det rapporterar tidningen L’Equipe.
N*Golo lämnade England med två Premier League-titlar på sitt cv sommaren 2023. Fransmannen kritade på för saudiska Al-Ittihad på ett kontrakt som löper ut i sommar.
Enligt den franska tidningen L’Equipe är fransmannen nära att göra klart med den turkiska storklubben Fenerbahce. Istanbul-klubbens representanter ska ha rest ner till Saudiarabien för förhandlingar med spelaren. Tidningen gör gällande att Kanté lockas av Fenerbahce för att ha en chans att slå sig in i Frankrikes VM-trupp i sommar.
Kanté har tidigare representerat Chelsea och Leicester City där han tagit en Premier League-titel med både. Mittfältaren var även med och vann VM 2018 med Frankrike.
