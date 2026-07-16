Uppgifter: Nice är intresserade av Ure

Robbie Ure drar till sig mycket intresse.

Sirius-anfallaren har bland annat fått intresse från Nice.

Det uppger Talksport-journalisten Ben Jacobs.

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Nice uppges vara intresserat av Sirius succéforward Robbie Ure.

Talksport-journalisten Ben Jacobs skriver att den franska klubben undersöker möjligheten att värva 22-åringen och planerar att göra ett konkret försök.

Enligt Jacobs kan Ure köpas loss för omkring 6,5 miljoner euro, motsvarande cirka 71,5 miljoner kronor.

Intresset för Ure ska vara stort runtom i Europa. Förutom Nice har även Lyon, Strasbourg och Hoffenheim pekats ut som konkreta alternativ för anfallaren. Dessutom uppges turkiska Trabzonspor vara med i jakten.