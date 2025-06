Nico Williams, 22, är överens med Barcelona.

Det rapporterar franska Foot Mercato.

Athletic Club-stjärnan väntas skriva på för sex år med den katalanska jätten.

La Liga-vinnarna Barcelona har varit på jakt efter Nico Williams under en lång tid, men så sent som under måndagen kom uppgifter om att Athletic Club-stjärnan har tagit ett definitivt beslut.

Enligt katalanska Sport ska 22-åringen ha bestämt sig för att förlänga kontraktet med Athletic Club, som går ut sommaren 2027, eller skriva på för Barcelona. Han nobbar därmed intresse från bland annat Arsenal och Bayern München för att stanna kvar i Spanien.

Enligt franska Foot Mercato ska Williams nu ha nått en preliminär överenskommelse med Barcelona. Han väntas skriva på ett kontrakt över sex år, enligt uppgifterna.

Foot Mercato skriver även att yttern väntas tjäna 12 miljoner euro (motsvarande drygt 131 miljoner kronor) per säsong om flytten går igenom. Det som återstår sägs vara att Barcelona och Athletic Club måste komma överens om en affär. Williams uppges ha en utköpsklausul på runt 60 miljoner euro (drygt 656 miljoner kronor).