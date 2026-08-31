Uppgifter: Noel Törnqvist klar för Monza

I Como har Noel Törnqvist fått minimalt med speltid.

Nu lånas målvakten ut till ligakonkurrenten Monza, enligt Expressen.

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Noel Törnqvist anslöt till Como efter att ha vunnit SM-guld med Mjällby. I Cesc Fabregas lag har det däremot inte varit tal om någon speltid.

Ett drygt halvår efter att han skrev på har målvakten fortfarande inte spelat en enda minut tävlingsfotboll för Como. I den senaste ligamatchen mot Napoli fick han inte ens plats på bänken.

Sedan tidigare har Sky Italia rapporterat att ligarivalen Monza övervägt att plocka in Törnqvist på lån. Enligt uppgifter från Expressen är affären nu helt klar. 24-åringen väntas genomföra läkarundersökningen under måndagen, för att därefter presenteras inom kort.

Monza är nykomlingar i Serie A och har inlett årets säsong med två raka förluster.

Noel Törnqvist har även varit inkallad till landslaget med väntar även där på sin debut.