Uppgifter: Norling kan lämna FC Stockholm – han kan ersätta

FC Stockholm ser inte ut att ta steget upp till superettan.

Då kan Rikard Norling komma att lämna Stockholmsklubben.

Klubben uppges ha sonderat terrängen efter möjlig ersättare.

Foto: Bildbyrån

Rikard Norling tog över ettan-klubben FC Stockholm inför fjolårssäsongen.

Nu med två omgångar kvar av den här säsongen så ser klubben inte ut att ta steget upp till superettan och då ser Norling ut att kunna lämna.

Det är Expressen kom kommer med uppgifterna och enligt tidningen så har klubben sett över marknaden kring en eventuell ersättare.

Karlberg BK:s unge huvudtränare, Aydin Arjang, uppges vara ett namn som är tänkbart.