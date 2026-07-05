Uppgifter: Norrmannen aktuell för GIF Sundsvall

Gif Sundsvall ligger sist i superettan.

Nu kan man agera genom att ta in Per Joar Hansen.

Det uppger Aftonbladet.

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Gif Sundsvall ligger sist i superettan och nu kan de agera på tränarfronten.

Enligt Aftonbladet är norrmannen Per Joar Hansen aktuell att ta över som huvudtränare i Gif Sundsvall. Han har sedan tidigare två sejourer i klubben, och även varit i Ålesund, Norges U21-landslag och A-landslag, där han var assisterande till Lars Lagerbäck.

Inget ska dock vara klart ännu.

Superettan drar igång igen 18 juli.