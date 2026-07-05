Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Norrmannen aktuell för GIF Sundsvall

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gif Sundsvall ligger sist i superettan.
Nu kan man agera genom att ta in Per Joar Hansen.
Det uppger Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall ligger sist i superettan och nu kan de agera på tränarfronten.

Enligt Aftonbladet är norrmannen Per Joar Hansen aktuell att ta över som huvudtränare i Gif Sundsvall. Han har sedan tidigare två sejourer i klubben, och även varit i Ålesund, Norges U21-landslag och A-landslag, där han var assisterande till Lars Lagerbäck.

Inget ska dock vara klart ännu.

Superettan drar igång igen 18 juli.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt