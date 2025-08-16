Uppgifter: Nottingham Forest värvar Kalimuendo från Rennes

Han har ryktats bort från franska Stade Rennes under sommaren.

Nu ser Arnaud Kalimuendo ut att ha hittat en ny klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Nottingham Forest kommit överens med Rennes om villkoren för en övergång.

Efter att ha kommit upp i Paris Saint-Germains akademi, och sedan flyttats upp till A-laget, hade Arnaud Kalimuendo det tufft att slå sig in i PSG:s startelva.

Det innebar att han, sommaren 2022, valde att ta steget till Stade Rennes där han nu står noterad för spel i 112 matcher där han har gjort 40 mål och 14 assist.

Nu ser fransmannen ut att ta steget från Frankrike till England. Det rapporterar åtminstone transfergurun Fabrizio Romano som skriver att Rennes och Nottingham Forest har kommit överens om villkoren för en övergång.

I övergångssumma uppges Nottingham betala 31,5 miljoner euro, eller 352 miljoner kronor, för anfallaren som väntas resa till England för att genomgå läkarundersökning inom kort.

Kalimuendos kontrakt med Rennes sträcker sig till sommaren 2027.