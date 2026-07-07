Uppgifter: Nübel lämnar Bayen München för Besiktas

Alexander Nübel ser ut att lämna Bayern München.

Sky Sport rapporterar att han går permanent till Besiktas.

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Alexander Nübel ser ut att lämna Bayern München efter fem år i klubben. Målvakten anslö sommaren 2020, men har haft svårt att ta en ordinarie plats och har tillbringat större delen av tiden på lån. Totalt blev det endast fyra matcher för tyska storklubben.

Nu uppger tyska Sky Sports att Nübel är nära en permanent övergång till den turkiska storklubben Besiktas. Enligt uppgifterna befinner sig 28-åringen i Istanbul för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen och slutföra de sista avtalsdetaljerna.

Övergångssumman uppges landa på tio miljoner euro, motsvarande omkring 110 miljoner kronor. Nübel väntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.