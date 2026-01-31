Uppgifter: Nytt intresse för tidigare AIK-stjärnan

Rui Modesto väntas lämna Udinese.

Den tidigare AIK-spelaren jagas av Palermo.

Det rapporterar sajten Tuttomercatoweb.

Foto: Bildbyrån

Rui Modestos speltid i Udinese har varit skral då han dragits med skadebekymmer under en längre period. På senare tid har 26-åringen kopplats ihop med en flytt från klubben och det har ryktats om både italienskt men även annat utländskt intresse.

Det har tidigare rapporterats om att FC Köpenhamn visat intresse för den tidigare AIK-spelaren. Nu rapporterar sajten Tuttomercatoweb att Serie B-klubben Palermo har fått upp ögonen för angolanen.

Enligt sajten ses Modesto som en potentiell ersättare till Salim Diakité, som väntas lämna. Samtidigt kommer Palermo att behöva konkurrera med FC Köpenhamn om Modestos signatur, enligt sajten.

26-åringen lämnade AIK 2024 för spel i Udinese där han noteras för 25 framträdanden.