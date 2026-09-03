Uppgifter: Nytt jättebud på AIK-stjärnan

Axel Kouame, 22, kan lämna AIK.

Saudiska Al-Ettifaq har lagt ett bud värt omkring 40 miljoner på honom, enligt uppgifter.

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Tidigare under sommarfönstret har saudiska Al-Ettifaq visat intresse för AIK:s Axel Kouame. Det senaste budet låg på 30 miljoner kronor men ”Gnaget” uppges ha tackat nej till alla erbjudanden hittills.

Nu har Al-Ettifaq lagt ett nytt bud på 22-åringen.

Enligt Expressen har den saudiska klubben presenterat ungefär 40 miljoner kronor för att köpa ivorianen – vilket AIK kan acceptera.

Saudiarabiens transferfönster stänger den 12 oktober.

Kouame noteras för 2 mål och en assist på 11 matcher den här säsongen.