Uppgifter: ÖIS har nobbat bud på Laturnus

Benjamin Laturnus, 22, drar till sig intresse.

Nu kommer nya uppgifter från GP att Göteborgsklubben har nobbat bud.

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Örgryte IS-mittfältaren Benjamin Laturnus drar till sig intresse från flera klubbar.

Enligt Expressen finns AIK, IK Sirius och norska Lillestrøm SK bland klubbarna som visar intresse för mittfältaren. Samtidigt har Öis uppgetts vilja ha omkring tolv miljoner kronor för att släppa honom.

Nu kommer GP med nya uppgifter om att Göteborgsklubben redan har nobbat flera bud på Laturnus. Enligt tidningen är det Sirius som för närvarande är mest angeläget om att värva 22-åringen och som trycker på för att få till en affär.

GP uppger samtidigt att Örgrytes krav snarare ligger på mellan 15 och 20 miljoner kronor.

Laturnus anslöt till Öis från Hammarby TFF inför den här säsongen och har kontrakt till och med 2028. Hittills har det blivit ett mål på 21 matcher för Göteborgslaget.