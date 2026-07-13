Uppgifter: Öis kan värva från Häcken

Johan Hammar, 32, är ”högaktuell” för en flytt till Örgryte.

Enligt GP kan en transfer ske inom kort.

Johan Hammar. Foto: Bildbyrån

Den 32-åriga veteranen Johan Hammar är tillbaka efter en tuff skada på hälsenan i fjol, men under vårsäsongen har mittbacken haft svårt att ta en ordinarie plats i Häcken. Nu uppges han vara på väg att lämna.

Enligt lokaltidningen GP är försvararen högaktuell för en flytt till lokalrivalen Örgryte, som kämpar i botten av den allsvenska tabellen. Om klubbarna kommer överens om en transfer kan ”en flytt ske i närtid”, enligt lokaltidningen.

Johan Hammars kontrakt med Häcken går ut i vinter och då kan han lämna klubben gratis. Försvararen gjorde två säsonger i Öis 2016 och 2017 innan han lämnade för Häcken i början av 2018.