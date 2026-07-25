Uppgifter: Openda lämnar Juventus – klar för Lyon

Lois Openda lämnar Juventus.

Han är nu klar för Lyon.

Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Loïs Openda lämnar Juventus för Lyon, uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

Det rör sig om ett lån och enligt uppgifterna är parterna redan överens. Lyon kommer att ta över spelarens lön och dessutom betala drygt 30 miljoner kronor för lånet. Läkarundersökningen är planerad att genomföras nästa vecka.

Openda lämnade RB Leipzig för Juventus inför den gångna säsongen. Under sin debutsäsong i Turin noterades anfallaren för 34 matcher – men endast två mål.