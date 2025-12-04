Uppgifter: Örgryte jagar Alexander Jallow

Högerbacken Alexander Jallow, 27, har varit klubblös sedan kontraktet med Brescia bröts i somras.

Nu uppges han ha intresse på sig från Örgryte, enligt GP.



Alexander Jallow har sedan i somras varit utan klubb efter att italienska Brescia gick i konkurs.



Nu rapporterar GP att Örgryte, som nyligen säkrat en plats i allsvenskan efter att ha vunnit kvalet mot IFK Norrköping är intresserade av att värva 27-åringen.

Jallow har sedan tidigare en relation med Örgrytes sportchef Pontus Farnerud, som tidigare tog honom från Jönköpings Södra till Blåvitt.



– Jag är självklart medveten om hans situation, säger Farnerud till GP, men vill inte kommentera om några samtal har ägt rum.

Spelarens agent, Alhaji Jeng, bekräftar att flera svenska klubbar visat intresse, men betonar att inget är avgjort.



– Han kan tänka sig Sverige igen och är i ett läge där han kan ta en mellanlandning och sedan ta steget ut igen. Vi stänger aldrig några dörrar till någon klubb, säger Jeng.

Jallow spelade under 2020-2022 i IFK Göteborg.