Uppgifter: Överens om flytt för Erik Flataker

Erik Flataker är nära en flytt från AIK.

Nästa destination blir Go Ahead Eagles i Nederländerna.

Enligt Expressen är parterna muntligt överens.

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Erik Flataker har inte fått speciellt mycket förtroende från José Riveiro den här säsongen. Nu är AIK muntligt överens med nederländska Go Ahead Eagles gällande en övergång för norrmannen, enligt Expressen.

För anfallaren återstår endast den obligatoriska läkarundersökningen innan transferen kan bli officiell.

Det ha sedan tidigare rapporterat om ett bud på 11 miljons kronor från den nederländska klubben. AIK hade då förhoppningar på att pressa upp priset till 16 miljoner.

Erik Flataker värvades till AIK från norska Sogndal förra sommaren. Totalt har han spelat 25 tävlingsmatcher och gjort sex mål för gnaget.