Uppgifter: Pacho förlänger med PSG

Willian Pacho förlänger med PSG.

Det är uppgifter från RMC.

Foto: Bildbyrån

Förra sommaren avslöt William Pacho från Eintracht Frankfurt till PSG. Efter bara en kort tid i klubben tog Pacho en startplats som mittback.

Parisklubben vill nu förlänga med 24-åringen efter de fina prestationerna. Franska RMC Sport uppger att Pacho har skrivit på ett nytt längre kontrakt. Kontraltet ska enligt uppgifterna gälla till 2030.

Pacho har spelat 70 tävlingsmatcher för PSG.