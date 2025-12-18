Uppgifter: Paolo Maldini nobbade bud från saudisk klubb

Paolo Maldini vill inte jobba för något annat än AC Milan.

Den förre storspelaren har nobbat ett stort bud från en saudisk klubb.

Detta enligt transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Paolo Maldini lämnade rollen som teknisk direktör i Milan sommaren 2023. Numera är han ägare i den amerikanska klubben Miami FC.

Trots att Maldini inte har varit verksam i fotbollen på några år finns det fortfarande intresse för honom. Enligt transfer-journalisten Nicolo Schira har en saudisk, icke namngiven, klubb lagt ett ”stort bud” på italienaren.

Det framgår inte vad det rör sig om för roll, men Schira skriver att Maldini inte kommer att jobba för någon annan klubb än Milan.

Paolo Maldini gjorde 901 tävlingsmatcher som spelare i AC Milan.