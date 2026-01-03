Uppgifter: Paris FC ville ha Sergio Ramos

Sergio Ramos kan återvända till europeisk fotboll.

Ligue 1-klubben Paris FC övervägde att värva honom.

Men spanjoren var inte intresserad, rapporterar sajten Foot Mercato.

Foto: Alamy

Sergio Ramos kontrakt med mexikanska Monterrey löpte ut vid årsskiftet och det har redan ryktats om en potentiell comeback till den europeiska fotbollen för den tidigare Real Madrid-stjärnan.

Nu rapporterar den franska sajten Foot Mercato att Ligue 1-klubben Paris FC övervägde att värva spanjoren. samtidigt uppger sajten att Ramos själv inte var intresserad av förslaget utan hellre vill gå till en klubb med ”större sportslig synlighet”.

Tidigare har Ramos kopplats ihop med klubbar som Manchester United, Juventus och AC Milan.