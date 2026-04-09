Uppgifter: Paris Saint-Germain kan värva från Ryssland
Paris Saint-Germain uppges vara intresserade av en spelare från Lokomotiv Moskva.
Det handlar om den offensiva mittfältaren Alexej Batrakov, 20.
Det rapporterar ryska Championat.
Sedan 2024 har Alexej Batrakov, 20, spelat för Lokomotiv Moskva – då han lämnade konkurrenten Krasnodar.
Nu kan han vara på väg till fjolårets Champions League-mästare, Paris Saint-Germain.
Enligt den ryska sajten Championat överväger den franska klubben att värva den offensiva mittfältaren från Ryssland inför nästa säsong. Vidare uppges PSG hålla ett möte med Batrakovs team i Moskva inom kort.
Under årets säsong har 20-åringen noterats för hela 16 mål och 11 assist på 30 matcher i den ryska högstaligan. Enligt uppgifter värderas Alexej Batrakov till 25 miljoner euro, eller omkring 272 miljoner kronor.
