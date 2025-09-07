Uppgifter: Pekas ut som transfermål för Spurs

Morgan Rogers kan komma att byta klubb i januari.

I varje fall om Tottenham och Thomas Frank får som man vill.

Engelsmannen pekas nämligen ut som ett transfermål för Spurs inför nästa fönster.

Redan nu under sommarfönstret ryktades Morgan Rogers vara aktuell för Tottenham Hotspur.

Någon affär blev som bekant aldrig av, men tro inte att Thomas Frank och Spurs gett upp hoppet om Aston Villa-stjärnan.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att 23-åringen är ett transfermål för Tottenham inför kommande vinterfönster.

Rogers har kontrakt med Aston Villa till sommaren 2030 och den här säsongen har han startat samtliga matcher för Birmingham-klubben i Premier League.