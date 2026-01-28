Uppgifter: Perišić, 36, aktuell för comeback i Inter

Ivan Perišić fyller 37 om några dagar.

Trots det görs han nu aktuell för en återkomst till Inter.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira.

Foto Bildbyrån

Sedan sommaren 2024 har Ivan Perišić, 36, spelat för Nederländska PSV Eindhoven.

Trots sin ålder kan han nu vara på väg att vända tillbaka till Milano för spel med Inter.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira som skriver att direkta samtal mellan Inter och PSV kommer att äga rum under torsdagen. Då kommer de att samtala om ett lån som sträcker sig över sex månader.

Perišić själv uppges vara öppen för en comeback på Giuseppe Meazza och har meddelat sin tillgänglighet till de blåsvarta.

Kroaten spelade för Inter mellan 2015 och 2022, med ett utlån till Bayern München däremellan. Totalt sett står han noterad för spel i 254 matcher för Inter där han har gjort 55 mål och 50 assist.