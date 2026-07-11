Uppgifter: PL-klubb jagar VM-succén

Julian Quiñones var Mexikos poängmaskin i VM.

Nu visar Aston Villa intresse för forwarden, enligt uppgifter.

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Mexiko tog sig till åttondelsfinal i VM innan det tog stopp mot England. En spelare som utmärkte sig för det mexikanska landslaget var Julian Quiñones. Den 29-årige anfallaren svarade för fyra mål och en assist på fem matcher.

Poängsuccén har inte gått obemärkt förbi. Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri visar Aston Villa intresse för Quiñones.

PL-klubben har ännu inte lagt något bud på 29-åringen men det förs en diskussion mellan parterna.

Quiñones är hemmahörande i saudiska Al-Qadsiah och svarade för 33 mål på 31 matcher den gångna säsongen.