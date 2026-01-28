Uppgifter: PL-klubb värvar från AC Milan

Bournemouth är ett steg närmare att värva en spelare från AC Milan.

Detta i form av Alex Jimenez som just nu är utlånad till Premier League-klubben.

Det uppger transferjournalisten Nicoló Schira.

Foto: Alamy

Sedan slutet av sommarens transferfönster har Alex Jimenez, 20, varit utlånad till Bournemouth.

Där har högerbacken noterats för spel i 19 matcher varav 14 från start ”The Cherries”.

Nu ser det ut att bli fler matcher för spanjoren i Premier League-klubben. Detta då transferjournalisten Nicoló Schira uppger att Bournemouth är ett steg närmare att utnyttja den köpoption som finns inkluderad i avtalet med AC Milan.

Om optionen triggas kommer Jimenez att skriva under ett permanent avtal som sträcker sig fram till 2030 med option på ett extra år.

Alex Jimenez har spelat för AC Milan sedan 2024 då han lämnade Real Madrids U19-lag.