Uppgifter: Polsk klubb har koll på Almqvist

Alexander Almqvist, 25, kan lämna Sverige.

Expressen kommer med uppgifter om att en polsk klubb vill värva försvararen.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevolds lagkapten Alexander Almqvist jagas av den polska klubben Ruch Chrozow, det rapporterar Expressen. Samtidigt har han blivit erbjuden en kontraktsförlängning av Oddvold som han har att ta ställning till.

Tidningen säger att beslut från Almqvist kommer inom den närmaste tiden.

Ruch Chrozow ligger på åttonde plats i den polska andraligan.