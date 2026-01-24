Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Polsk klubb har koll på Almqvist

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexander Almqvist, 25, kan lämna Sverige.
Expressen kommer med uppgifter om att en polsk klubb vill värva försvararen.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevolds lagkapten Alexander Almqvist jagas av den polska klubben Ruch Chrozow, det rapporterar Expressen. Samtidigt har han blivit erbjuden en kontraktsförlängning av Oddvold som han har att ta ställning till.

Tidningen säger att beslut från Almqvist kommer inom den närmaste tiden.

Ruch Chrozow ligger på åttonde plats i den polska andraligan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt