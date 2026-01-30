Uppgifter: Polsk klubb intresserad av Taha Ayari 

AIK-talangen Taha Ayari kan vara påväg bort.

Jagiellonia Białystok jagar, enligt uppgifter, 20-åringens signatur.

Foto: Bildbyrån

JAKOB BERGELV

Den polska klubben Jagiellonia Białystok har vänt blicken till Solna. Enligt uppgifter till Expressen ska man vara intresserad att knyta till sig Taha Ayari från AIK.

20-åringen har varit eftertraktad på marknaden. FotobllDirekt har tidigare rapporterat om intresse från Ukraina, vilket Taha själv ska ha tackat nej till.

Enligt uppgifterna ska en första kontakt ha tagits men inga konkreta förhandlingar har inletts.

Taha Ayari har spelat 58 matcher för AIK i allsvenskan sedan debuten 2022. Det har endast blivit ett mål under den perioden.

Jagiellonia Białystok ligger just nu tre i den polska högstaligan och man har även gjort fina resultat i Europa de senaste åren. I fjol tog klubben sig till kvartsfinal i Conference League, innan Real Betis blev numret för stort. Den 19 februari möter man Fiorentina i sextondelsfinalen av årets turnering.

