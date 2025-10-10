Uppgifter: Polsk storklubb intresserad av förre AIK-stjärnan

Ioannis Pittas gjorde stor succé med AIK och såldes till bulgariska CSKA Sofia.

Nu kan en ny flytt vara nära för cyprioten.

Detta då Legia Warszawa är intresserade av anfallaren, enligt polsk media.

Foto: Alamy

Det var under vintern som Ioannis Pittas, 29, lämnade AIK för bulgariska CSKA Sofia. Detta efter att ha gjort 26 mål på 50 tävlingsmatcher.

I Bulgarien har den cypriotiska anfallaren fortsatt på samma spår, och gjort 13 mål på 33 matcher.

Innan 29-åringen lämnade AIK under vintern ryktades Legia Warszawa vilja värva Pittas. Nu har man återigen riktat in blicken på anfallaren.

Detta om man får tro goal.pl, som i sin tur hänvisar till Match Telegraph. De skriver nämligen att Warszawa-klubben har Pittas på sin radar inför det stundande vinterfönstret.

Med CSKA Sofia har Ioannis Pittas kontrakt till och med sommaren 2028.