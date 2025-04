Uppgifter: Postecoglou lämnar Spurs – oavsett resultat i Europa

Ange Postecoglou har gjort sitt som huvudtränare för Tottenham Hotspur.

Detta oaktat hur det går i de kvarvarande matcherna i Europa League.

Det skriver The Telegraph under tisdagskvällen.





Ange Postecoglous framtid i Tottenham har varit mycket omdebatterad under den senaste tiden.



Detta med tanke på Londonklubbens kräftgång i Premier League, där man i skrivande stund befinner sig på en 16:e-plats.



Australienarens framtid har länge sagt bero helt på hur det går för Spurs i Europa League, där man nu har tagit sig till semifinal och ska möta norska Bodø/Glimt.



Nu skriver The Telegraph att det inte spelar någon roll hur det går i Europa League – och att Postecoglou kommer att få lämna jobbet ändå.



Vidare gör uppgifterna gällande att tränaren inte nödvändigtvis behöver få sparken, utan att han kan lämna efter att ha kommit överens med klubbledningen.



Kvar återstår att se hur det går för Ange Postecoglous Tottenham i Europa League – och om han lämnar klubben i sommar eller inte.