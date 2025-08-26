Chelsea har förstärkt sin trupp rejält under sommaren.

Nu kan man göra ytterligare ett nyförvärv.

Detta i form av Barcelonas Fermín López, enligt Athletics David Ornstein.

Foto: Bildbyrån.

Sedan tidigare har Chelsea värvat spelare som Estêvão, Jamie Gittens, Liam Delap och João Pedro under sommarens transferfönster.

Nu har man möjlighet att göra ännu ett spelarförvärv.

Enligt The Athletics David Ornstein finns denna spelare i Spanien, Katalonien och FC Barcelona.

Det handlar om Fermín López, 22, där London-klubben sägs vara i kontakt med spanjorens representanter.

Fermín López har kontrakt till och med sommaren 2029 och stod för åtta mål och tio assist på 46 matcher med ”Barca” i fjol.