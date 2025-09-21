Uppgifter: Premier League-klubb med bud på Pape Gueye

Pape Gueye drar till sig intresse från Premier League.

West Ham uppges visa konkret intresse för mittfältaren.

Londonklubben uppges redan ha lagt ett bud.

Foto: Alamy

Pape Gueye ser ut att kunna vara på väg bort från Villarreal.

West Ham United uppges nämligen redan ha lagt ett bud på den senegalesiske mittfältaren.

Det är spanska Fichajes som kommer med uppgifterna och enligt deras uppgifter så har Londonklubben kommit med ett bud värt 35 miljoner euro, det vill säga ungefär 387 miljoner kronor.

Det väntas dock inte krävas för att den spanska klubben ska gå med på en affär i januari.

Enligt uppgifterna krävs det att West Ham, eller någon annan klubb, aktiverar Gueyes utköpsklausul på 40 miljoner euro (442 miljoner kronor ungefär) för att en affär ska bli av i kommande transferfönster.

Den 26-årige mittfälttaren står den här säsongen noterad för två mål på fem matcher i La Liga och han har kontrakt med Villarreal fram till sommaren 2028.