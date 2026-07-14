Uppgifter: Priset har skjutit i höjden – efter VM-succén

Manu Koné har fått förtroende i Frankrike under VM.

Nu kan Roma-mittfältaren säljas för 50-60 miljoner euro efter succén, enligt uppgifter.

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Manu Koné, 25, har fått stort förtroende av Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps under VM. Roma-spelaren har ersatt Aurelien Tchouameni på det centrala mittfältet.

Koné har spelat fyra av sex möjliga VM-matcher och utmärkt sig. Enligt Corriere dello Sport kan de starka prestationerna i turneringen hjälpa Roma att sälja honom för en större summa.

Corriere dello Sport uppger att Roma nobbat ett bud från Atletico Madrid värt 40 miljoner euro (441 miljoner kronor). Nu sägs den italienska klubben kräva 50-60 miljoner euro (551-618 miljoner kronor) för VM-stjärnan.

Konés avtal med Roma sträcker sig till 2029.