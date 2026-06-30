Elfsborg väntas värva Alexander Jensen från Aberdeen.

Enligt Sky Sports går värvningen loss på omkring 500 tusen pund.

Alexander Jensen. Foto: Bildbyrån

Det var i går, måndag, som både danska Tipsbladet och svenska Expressen rapporterade att Elfsborg väntas värva den tidigare BP-spelaren Alexander Jensen, 25. Ytterbacken är, enligt uppgifterna, bara detaljer från en övergång från skotska Aberdeen, där han tränades av den tidigare Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin.

Nu kommer nya uppgifter om den stundande affären. Enligt Sky Sports betalar Elfsborg omkring 500 000 pund (motsvarande runt 5,5 miljoner kronor) för att köpa loss Jensen från den skotska klubben. Därtill väntas ett antal bonusar läggas till.

Enligt Sky är affären i hamn och klubbarna har enats om prislappen.