Uppgifter: PSG förlänger med mittbacken

Paris Saint-Germain förlänger med mittbacken.

Lucas Beraldo, 22. stannar till sommaren 2030.

Det uppger transfer-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germain kan vara på väg att genomföra ännu en förläninging.

Enligt transfer-journalisten Nicolo Schira är Parisklubben i slutfasen med nytt kontrakt för brasilianske mittbacken Lucas Beraldo, 22. PSG och Beraldo ska vara överens om ett nytt avtal och förläningen lär bli officiell inom kort om inget ofäruttsätt sker. Det nya avtalet ska sträcka sig till 2030 enligt uppgifterna.

Beraldo har i dagsläget kontrakt till 2028.