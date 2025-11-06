Uppgifter: PSG måste tänka om – jagar Eric Garcia
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Paris Saint-Germain kan komma att agera i vinterfönstret för att stärka försvaret.
Klubben uppges ha Eric Garcia från Barcelona på sin radar efter flera skador på nyckelspelare.
Förra veckan rapporterades det att Paris Saint-Germain planerade att hålla sig lugna under det kommande januarifönstret. Sedan dess har klubben drabbats av tre skador på viktiga spelare.
Under Champions League-mötet med Bayern München skadade sig Ousmane Dembele, Nuno Mendes och Achraf Hakimi.
Värst tycks det vara för Hakimi, som väntas vara borta i upp till två månader med en fotledsskada. Enligt den franska tidningen l’Equipe har skadesituationen fått PSG att omvärdera sina planer och nu siktar klubben på att förstärka försvarslinjen redan i vinter.
Uppgifterna gör gällande att Barcelona-spelaren Eric Garcia är aktuell. Den spanske försvararen, som även kan spela på mittfältet, har kontrakt som löper ut i sommar.
PSG tror därför att en övergång i januari kan vara möjlig utan att spränga budgeten.
Den här artikeln handlar om: