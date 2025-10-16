Uppgifter: PSG på väg att belöna Willian Pacho

Willian Pacho är på väg att belönas av Paris Saint Germain.

Förhandlingar om ett nytt kontrakt pågår.

Det nya avtalet väntas också medföra en löneökning.

Foto: Bildbyrån

Willian Pacho plockades in av Paris Saint Germain inför fjolårssäsongen och mittbacken var otroligt viktig i det PSG som tog klubbens första Champions League-titel någonsin.

Nu några månader efter triumfen så ser 24-åringen ut att belönas.

Fabrizio Romano skriver att ett nytt avtal mellan Pacho och den franska storklubben är på gång.

Han hänvisar även till L’Équipe som menar på att det nya kontraktet väntas sträcka sig till 2030.

