Alexia Putellas har spelat i FC Barcelona sedan 2012.

Nu kan hon vara på väg bort.

Enligt Mundo Deportivo vill Paris Saint-Germain värva 31-åringen.

Foto: Bildbyrån

Hon har varit en av världens bästa spelare och vunnit över 30 (!) titlar med FC Barcelona sedan 2012.

Nu kan däremot Alexia Putellas era i Katalonien vara över.

Det är den spanska tidningen Mundo Deportivo som uppger att 31-åringen nu är aktuell för en flytt till Frankrike och Paris Saint-Germain.

De sägs vara beredda att betala stjärnans utköpsklausul, vars pris däremot inte framgår av uppgifterna.

”Barca” sägs dock inte vara beredda att släppa sin lagkapten. Det spelar dock ingen roll och klausulen aktiveras och spelaren själv vill lämna klubben.

Vidare sägs Paris-laget vara villiga att ge Putellas en klart högre lön än hon tjänar i dagsläget och erbjuda henne ett kontrakt över fyra år.

Under fredagen stänger transferfönstret i Spanien och Frankrike, såldes måste an affär ske innan dess.