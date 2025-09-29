Uppgifter: PSG-stjärnan är toppmål för Manchester City

Joao Neves har gjort stor succé i Paris Saint Germain.

Portugisen drar nu till sig intresse från England.

Manchester City uppges ha honom som ett toppmål.

Foto: Bildbyrån

Joao Neves såldes av Benfica till Paris Saint Germain förra sommaren för stora pengar och det blev succé direkt.

Den unge mittfältaren var en otroligt viktig del i det Paris Saint Germain som tog hem klubbens första Champions League-titel någonsin förra säsongen.

Neves succé har inte gått andra toppklubbar obemärkt förbi.

Football Insider rapporterar att portugisen är ett toppmål för engelska Manchester City, PSG förväntas dock nobba samtliga framstötar från den engelska klubben.

21-åringen från Tavira har kontrakt med den franska storklubben fram till sommaren 2029.