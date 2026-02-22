Prenumerera

Uppgifter: PSG-stjärnan har förlängt sitt kontrakt

Paris Saint-Germain uppges ha förlängt ett kontrakt med en av sina stjärnor.
Det handlar om mittfältaren João Neves – enligt Le Parisien.

Han har spelat för Paris Saint-Germain sedan sommaren 2024, då han lämnade Benfica.

Sedan dess har portugisen João Neves spelat 82 matcher, gjort 13 mål och 22 assist.

Med ett avtal som i dag sträcker sig till sommaren 2029 uppges stjärnan ha blivit belönad med ett nytt kontrakt. Enligt Le Parisien har 21-åringen och PSG kommit överens och skrivit under en förlängning fram till 2030.

Under sin tid i PSG har João Neves vunnit hela sex titlar, varav en i Champions League.



