Uppgifter: PSG vill värva Upamecano

Dayot Upamecano sitter på ett utgående kontrakt med Bayern München.

Nu vill Paris Saint-Germain värva den franska mittbacken.

Det rapporterar RMC Sport.

Foto: Alamy

Dayot Upamecano är eftertraktad av flera klubbar. Bayern Münchens mittback sitter på ett utgående kontrakt och nu har det ryktats om hans framtid.

Enligt franska RMC Sport kommer Paris Saint-Germain erbjuda Upamecano ett kontrakt om han inte förlänger med Bayern München och blir klubblös.

– Paris Saint-Germain är en massiv klubb, med en fantastisk tränare och underbara spelare, men det är inte i mina tankar just nu, säger Upamecano enligt RMC Sport.

Samtidigt uppges fransmannen vara i förhandlingar om ett nytt avtal med Bayern.

Upamecanos kontrakt löper ut sommaren 2026.