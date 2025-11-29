Uppgifter: PSG visar intresse för Rashford

Marcus Rashford har levererat under sitt lån i Barcelona – och nu uppges Paris Saint-Germain vilja värva honom

Trots det ska Barça fortfarande ligga bäst till, enligt nya uppgifter.



Marcus Rashford, 28, skickades i väg på lån till Barcelona inför säsongen och anfallaren har levererat starkt i sin nya miljö. På 17 matcher har han stått för sex mål och nio assist.

Barcelona sitter på en köpoption som kan aktiveras efter säsongen. Den senaste tiden har dock uppgifter gjort gällande att andra klubbar försöker blanda sig i striden om engelsmannen.



Chelsea har redan nämnts som en möjlig utmanare – och nu skriver Football Insider att även Paris Saint-Germain visar tydligt intresse för Rashford.

Trots PSG:s inträde på marknaden uppges Barcelona fortfarande ha ett övertag. Rashford ska trivas mycket bra i Spanien och en permanent övergång sägs vara lockande för 28-åringen. Köpoptionen ligger, enligt trovärdiga uppgifter, på 30 miljoner euro – ungefär 329 miljoner kronor.

Anfallarens kontrakt med Manchester United löper till sommaren 2028.