Ingen Pirlo till landslaget – Maldini nära att avgå

Italiens jakt på en förbundskapten har utvecklats till en riktig röra.

Andrea Pirlo är inte längre tilltänkt för jobbet.

Då ser den tekniska direktören Paolo Maldini ut att avgå, enligt Sky Italia.

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Efter VM-kvalfiaskot i våras har Italienska förbund letat med ljus och lykta efter en ny förbundskapten. Länge såg det ut som att Andrea Pirlo skulle kliva på uppdraget.

Nu talar mycket lite för den tidigare mittfältaren. Enligt Sky Italia har förbundet valt att gå vidare i rekryteringen. Den främsta anledningen ska vara Pirlos koppling till det ryska spelbolaget Fonbet, för vilka han agerar ambassadör.

Förbundet hade ett möte med Pirlo inplanerat i Rom under måndagen men nu har rekryteringsprocessen lagts på is till vidare.

Paolo Maldini kan lämna

Förbundets agerande har inte gått hem bra med deras tekniska direktör Paolo Maldini och hans rådgivare Leonardo, som klev på sina uppdrag tidigare i sommar.

Enligt uppgifterna ville Maldini och Leonardo till en början gå efter Pep Guardiola, men den spanska tränaren valde att tacka nej. Därefter ska man ha siktat in sig på Andrea Pirlo.

Enligt Sky Italia hade duon specifikt identifierat den tidigare storspelaren som en optimal kandidat efter att Pep Guardiola försvann ur ekvationen. Om det inte heller blir Pirlo kan det leda till att Maldini och Leonardo väljer att avgå, bara efter drygt två månader.

Namn som Roberto Mancini och Antonio Conte har tidigare kopplats samman med förbundskaptensjobbet, två kandidater som Maldini och Leonardo inte står bakom, enligt uppgifterna.