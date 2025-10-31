Uppgifter: Ramsey bryter kontraktet efter fyra månader
Aaron Ramsey anslöt till mexikanska Pumas UNAM i juli.
Nu uppges ha bryta kontraktet.
Detta på grund av en skada och en försvunnen hund, enligt ESPN.
Den 4 juli 2025 anslöt Aaron Ramsey till den mexikanska klubben Pumas UNAM. Nu verkar tiden vara över för walesaren.
Enligt ESPN har Ramsey brutit kontraktet med Pumas i förtid. Anledningen till det ska vara en en skada han ådrog sig i oktober. Ytterligare ett skäl till att kontraktet rivits är han ska ha gått in i en depression då hans hund har varit försvunnen i tre veckor.
Parterna ska ha kommit överens om att det då är bäst att riva avtalet.
Aaron Ramsey har tidigare representerat klubbar som Arsenal, Juventus och Nice.
