Uppgifter: Ramsey bryter kontraktet efter fyra månader

Aaron Ramsey anslöt till mexikanska Pumas UNAM i juli.

Nu uppges ha bryta kontraktet.

Detta på grund av en skada och en försvunnen hund, enligt ESPN.

Foto: Alamy

Den 4 juli 2025 anslöt Aaron Ramsey till den mexikanska klubben Pumas UNAM. Nu verkar tiden vara över för walesaren.

Enligt ESPN har Ramsey brutit kontraktet med Pumas i förtid. Anledningen till det ska vara en en skada han ådrog sig i oktober. Ytterligare ett skäl till att kontraktet rivits är han ska ha gått in i en depression då hans hund har varit försvunnen i tre veckor.

Parterna ska ha kommit överens om att det då är bäst att riva avtalet.

Aaron Ramsey har tidigare representerat klubbar som Arsenal, Juventus och Nice.