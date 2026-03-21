Uppgifter: Raphinha vill förlänga med Barcelona

Raphinha är en av Barcelonas utmärkande spelare den här säsongen.

Nu har brassen uttryckt sid önskan att stanna i klubben.

Det rapporterar den spanska tidningen Sport.

Raphinha anslöt till till Barcelona 2022 och har den här säsongen bidragit med 19 mål och åtta framspel på 30 matcher. Brassen har vuxit fram till en central figur i tränare Hansi Flicks trupp samtidigt som det finns intresse för honom.

Enligt den spanska tidningen Sport finns det erbjudanden från den saudiska ligan. Men Raphinha vill stanna i Barcelona.Yttern uppges ha uttryckt sin önskan att stanna i den katalanska klubben och diskussioner kring nya personliga villkor pågår. Kontraktet väntas förlängas inom kort, skriver Sport.

Raphinhas nuvarande avtal med Barça sträcker sig till 2028.