Uppgifter: Rashford nobbar Fenerbahçe

Marcus Rashford har återvänt till Manchester United.

Klubben letar dock efter en permanent lösning för 28-åringen.

Fenerbahçe var intresserade men det har Rashford nobbat.

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För en tid sedan uppgav The Guardian att Marcus Rashford kommer att återvända till Manchester United. Samtidigt är ambitionen att hitta en permanent lösning för 28-åringen innan transferfönstret stänger. Det är en permanent övergång eller ingenting som gäller.

Det har kommit uppgifter om intresse från Fenerbahçe, som ska planera att inleda samtal med Manchester United inom kort, men det lär inte bli av.

Transferspecialisten Fabrizio Romano uppger att Rashford inte har ”några som helst” planer på att flytta till Turkiet i sommar. Enligt Romano har det inte heller förekommit några samtal mellan Fenerbahçe och spelarens representanter.

Det kommer i stället att krävas ett bud från en europeisk toppklubb för att värva Rashford, som har kontrakt med Manchester United till 2028.