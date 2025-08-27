Han har gjort succé med Djurgården under den senaste tiden.

Nu kan August Priske vara på väg bort från Sverige.

Detta då RB Salzburg, enligt Expressen, har lagt ett jättebud på anfallaren.

Foto: Bildbyrån.

Med dagar kvar av det svenska transferfönstret kan Djurgården tappa en av sina viktigaste spelare. Det handlar om August Priske, 21, som drar till sig intresse från Österrike.

Klubben det handlar om är RB Salzburg som, enligt Expressen, har lagt ett stort bud på Blårändernas striker.

Enligt uppgifterna ligger budet på 45 miljoner kronor, men Djurgården ska kräva mellan sex till sju miljoner euro för spelaren, vilket är omkring 70-80 miljoner kronor.

Vidare sägs Djurgården kräva en så pass hög summa för dansken då hans tidigare klubb, FC Midtjylland, har rätt till 40 procent i en vidareförsäljningsklausul.

Under den allsvenska säsongen har August Priske gjort åtta mål och två assist för Djurgården på 18 matcher. Hans kontrakt med Dif sträcker sig till slutet av 2028.