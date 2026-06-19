Uppgifter: Real Madrid höjer budet på Olise

Real Madrid är intresserade av Michael Olise.

Den spanska klubben höjer nu budet i hopp att att Bayern München ska vilja sälja.

Det uppger Marca.

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Real Madrid vill ha Michael Olise men hans tyska klubb, Bayern München har sagt att man inte kommer sälja sin stjärna. Men det får inte Real Madrid att tappa hoppet. De har i stället höjt budet.

Enligt Marca är Real Madrid berett att buda ända upp till 220 miljoner euro vilket motsvarar 2,4 miljarder kronor. Om det kan ändra Bayerns beslut återstår att se.

Olise har kontrakt med Bayern till sommaren 2029. Han står noterad för 42 mål och 54 assist på 107 framträdanden med den tyska storklubben.

Yttern har tidigare även ryktats till PSG och Liverpool. Just nu spelar han VM med Frankrike.