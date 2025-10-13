Uppgifter: Real Madrid jagar portugisisk talang

Real Madrid vill stärka upp i offensiven.

Den spanska klubben uppges vara ut efter Porto-spelaren Rodrigo Mora.

Det rapporter brittiska The Sun.

Foto: Alamy

FC Portos talang Rodrigo Mora är eftertraktad. 18-åringen gjorde tio mål och fyra assist förra säsongen i den portugisiska högstaligan och nu är den spanska jätten Real Madrid intresserat av honom, enligt The Sun.

Enligt den brittiska tidningen har ”Los Blancos” följt talangen de senaste åren och är redo att värva honom.

I somras försökte den saudiska klubben Al-Ittihad med ett bud på 43 miljoner pund (drygt 5444 miljoner kronor) men blev noppat av den portugisiska klubben.

Moras kontrakt med Porto löper ut sommaren 2030.