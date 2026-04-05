Uppgifter: Real Madrid jagar spanskt superlöfte

Real Madrid vill stärka defensiven.

”Los Blancos” spanar på Real Sociedads mittbackslöfte Jon Martin.

Detta enligt den spanska tidningen El Mundo.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid uppges göra flera förändringar i försvaret till sommaren. Nyligen rapporterades det att Antonio Rüdiger förlänger med den spanska giganten men samtidigt vill klubben utöka på mittbackspositionen.

Tidningen El Mundo uppger att Real Madrid visar intresse för Real Sociedads Jon Martin. Den 19-årige mittbacken är en av flera som Real Madrid har på sin lsita över potentiella sommarvärvningar.

Tidningen uppger att namn som Comos Jacobo Ramon och Dortmunds Nico Schlotterbeck är aktuella.

Jon Martins kontrakt med Real Sociedad sträcker sig till 2031. Han har en utköpsklausul på 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 545 miljoner kronor.