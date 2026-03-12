Uppgifter: Real Madrid kan sälja Camavinga – kräver 50 miljoner

Eduardo Camavinga har haft svårt att ta en ordinarie plats i Real Madrid.

Nu uppges klubben vara beredd att lyssna på bud i sommar men kräver minst 40 miljoner euro, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån



Real Madrid värvade den franske landslagsmittfältaren Eduardo Camavinga från Stade Rennais 2021 för omkring 31 miljoner euro (cirka 330 miljoner kronor).

Sedan dess har 23-åringen haft svårt att etablera sig som given i startelvan och har ofta växlat mellan startplats och bänk.

Enligt RadioMarca är Real Madrid nu öppna för att sälja Camavinga. Klubben uppges kräva minst 50 miljoner euro (cirka 530 miljoner kronor).

Intresse ska bland annat ha funnits från Liverpool, samtidigt som även Al-Ittihad kopplats ihop med mittfältaren.