Uppgifter: Real Madrid redo att lyssna på bud på anfallaren

Gonzalo Garcia har fått sparsamt med speltid i Real Madrid den här säsongen.

I vinter kan det komma att bly en flytt för den 21-årige anfallaren.

Storklubben uppges vara redo att lyssna på bud på runt 20 miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Gonzalo Garcia fick mycket speltid och imponerade under sommarens klubblags-VM i USA, men sedan den här säsongen dragit igång så har speltiden minskat kraftigt.

Det har bara blivit en start i ligan för anfallaren och totalt, i såväl La Liga som i Champions League, så har han bara fått 108 minuters speltid.

I vinter kan det därför komma att bli en permanent övergång för spanjoren. Real Madrid uppges i vilket fall vara redo att lyssna på bud.

Spanska Fichajes rapporterar att bud på runt 20 miljoner euro (omkring 219 miljoner kronor) är vad som krävs för att Real ska överväga att sälja 21-åringen.

Engelska klubbar som Sunderland, Wolverhampton Wanderers och Aston Villa uppges vara intresserade.