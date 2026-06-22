Uppgifter: Real Madrid värvar Schröder – slår rekord

Felicia Schröders tid i BK Häcken ser ut att vara över.

Real Madrid är nära supertalangen och affären sägs slå rekord.

Detta uppger Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder gör succé i BK Häcken. I fjol gjorde hon 30 mål i damallsvenskan och i år såg hon till att Göteborgsklubben tog en historisk Europa Cup-titel.

Nu ser hennes tid i Sverige och BK Häcken ut att ta slut.

Sportbladet kan under måndagen rapportera att 19-åringen är nära Real Madrid och att hon presenteras inom kort. Enligt uppgifterna kommer övergången slå rekord och den spanska storklubben väntas betala 15 miljoner, vilket är rekord inom damfotbollen.

I år står Schröder noterad för sju mål och två assist på 9 matcher.